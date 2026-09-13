Он лично волонтерил, – Сибига с теплотой поблагодарил "дорогого друга" Сикорского в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита своего польского коллеги Радослава Сикорского в Киев 13 сентября сделал трогательное заявление. Глава украинского дипломатического ведомства поблагодарил польского чиновника за давнюю и непоколебимую поддержку нашего государства.

Ведущая 24 Канала рассказала, что Радислав Сикорский, который сейчас находится в Киеве, часто бывает в украинской столице и передает помощь Силам обороны Украины.

За что Сибига поблагодарил Сикорского

Во время общения с журналистами Андрей Сибига отметил, что Радослав Сикорский лично участвовал в оказании помощи Украине. Вместе со своей женой Энн Эпплбаум он неоднократно приезжал в нашу страну и навещал украинских защитников.

Я благодарен министру Сикорскому за то, что, не занимая еще должности министра и вице-премьера, он лично работал в качестве волонтера, посещал наши подразделения, военных, привозил транспортные средства. Более 20 единиц Радик с женой привезли для украинских воинов. Мы за это очень благодарны,

– подчеркнул Сибига.

Министр иностранных дел Украины также поблагодарил супругу польского дипломата, которую назвал "глобальным голосом адвокации украинских интересов". Сибига тепло приветствовал Сикорского в украинской столице и подчеркнул значение такой дружбы.

Поэтому мы очень благодарны за это и ценим это. И еще раз, дорогой друг, приветствуем вас в Киеве в такое сложное время. Для наших людей это важно. Мы не одиноки и имеем таких сильных партнеров, друзей, как Польша,

– подытожил Сибига.

О визите Сикорского в Киев и главных заявлениях: смотрите видео