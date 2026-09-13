Ведуча 24 Каналу розповіла, що Радислав Сікорський, який наразі перебуває у Києві, часто відвідує українську столицю й передає допомогу Силам оборони України.

За що Сибіга подякував Сікорському

Під час спілкування з журналістами Андрій Сибіга відзначив, що Радослав Сікорський особисто долучався до допомоги Україні. Разом зі своєю дружиною Енн Епплбаум він неодноразово приїздив до нашої держави та навідувався до українських захисників.

Я вдячний міністру Сікорському, що не перебуваючи на посаді ще міністра і віцепрем'єра, він особисто працював як волонтер, відвідував наші підрозділи, військових, привозив транспортні засоби. Понад 20 одиниць Радик з дружиною привезли для українських воїнів. Ми за це дуже вдячні,

– наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ України також подякував дружині польського дипломата, яку назвав "глобальним голосом адвокації українських інтересів". Сибіга тепло привітав Сікорського в українській столиці та підкреслив значення такої дружби.

Тому ми дуже за це дякуємо і цінуємо. І ще раз, дорогий друже, вітаємо в Києві в такий складний час. Для наших людей це важливо. Ми не наодинці й маємо таких сильних партнерів, друзів, як Польща,

– підсумував Сибіга.

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