Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. По его мнению, НАТО может сделать исключение для Украины и принять нас в альянс по ускоренной процедуре.

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Запад ожидает результатов контрнаступления

Каспаров напомнил, что у НАТО существует правило, согласно которому страна, у которой есть территориальные споры с соседями, не может войти в альянс. Это одна из причин, почему президент России Владимир Путин нанес удар по Грузии в 2008 году – чтобы создать причину, по которой невозможна интеграция страны в альянс.

"Ситуация с Украиной может создать исключение. Судя по поведению западных политиков и поездки Енса Столтенберга в Киев, настроения на Западе начали меняться. Они ждут этого переломного момента. Если контрнаступление ВСУ принесет ожидаемые результаты, хоть и не завершит войну, но нанесет существенное поражение российской армии, мне кажется, НАТО может пойти на кардинальный шаг", – рассказал Каспаров.

Гарри Каспаров о перспективах членства Украины в НАТО: смотреть видео

НАТО готово переступить "красные линии"

Однако для вступления в НАТО есть много бюрократических преград, а также есть понятие консенсуса всех стран. К примеру, Венгрия и Турция затягивали вступление Финляндии и затягивают вступление Швеции. Политик отмечает, что вокруг Украины выстраивается консенсус – все понимают, что де-факто она уже член НАТО. Более того, это единственная страна, которая напрямую воюет с главным врагом НАТО.

"Каждый день войны, героизма украинских воинов, выдержки украинского народа создают набор факторов, делающих соблюдение жестких бюрократических процедур абсолютно неуместным. Думаю, что визит Столтенберга свидетельствует, что Запад готов перейти "красные линии", которые в прошлом году, казалось, перейти было не возможно", – подчеркнул Каспаров.

Визит Столтенберга в Киев