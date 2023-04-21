Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. На його думку, НАТО може зробити виключення для України і прийняти нас в альянс за пришвидшеною процедурою.

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Захід чекає на результати контрнаступу

Каспаров нагадав, що у НАТО існує правило, згідно з яким країна, яка має територіальні суперечки з сусідами, не може увійти в альянс. Це одна з причин, чому президент Росії Владімір Путін завдав удар по Грузії у 2008 році – щоб створити причину, через яку неможлива інтеграція країни в альянс.

"Ситуація з Україною може створити виключення. Судячи з поведінки західних політиків та поїздки Єнса Столтенберга в Київ, настрої на Заході почали змінюватись. Вони чекають на цей переломний момент. Якщо контрнаступ ЗСУ принесе очікувані результати, хоч і не завершить війну, але завдасть суттєвої поразки російській армії, то, мені здається, НАТО може піти на кардинальний крок", – розповів Каспаров.

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НАТО готове переступити "червоні лінії"

Однак для вступу в НАТО є багато бюрократичних перепон, а також є ще поняття консенсусу усіх країн. Наприклад, Угорщина та Туреччина затягували вступ Фінляндії та затягують вступ Швеції. Політик зазначає, що навколо України вибудовується консенсус – всі розуміють, що де-факто України вже член НАТО. Мало того, це єдина країна, яка напряму воює з головним ворогом НАТО.

"Кожен день війни, героїзму українських воїнів, витримки українського народу створюють набір факторів, які роблять дотримання жорстких бюрократичних процедур абсолютно недоречним. Думаю, що візит Столтенберга свідчить, що Захід готовий перейти "червоні лінії", які минулого року, здавалось, перейти було не можливо", – наголосив Каспаров.

Візит Столтенберга до Києва