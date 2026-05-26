Приехала впервые: с чем связан внезапный визит Тихановской в Украину

По приглашению Владимира Зеленского утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые прибыла в Киев. Ранее она выступала именно за дипломатический метод свержения режима Александра Лукашенко, поэтому ее визит имеет несколько причин.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко, заметив, что сейчас происходит игра на повышение ставок. Украина же, в свою очередь, не только демонстрирует поддержку оппозиции, а хочет дать сигнал для белорусского диктатора.

С чем связан внезапный визит Тихановской в Украину?

Основатель аналитического сообщества объяснил, что визит Тихановской происходит на фоне изменения риторики Украины в отношении белорусской оппозиции и обострения ситуации на белорусско-украинской границе. То есть этот стратегический процесс является последовательным.

Ее приезд, по мнению Корниенко, может быть выгодным Украине из-за ее легитимности на Западе. Между тем наша страна имеет спектр политических возможностей для противодействия режиму в Беларуси.

Поэтому то, что происходит является сочетанием политической составляющей, то есть Тихановской, и действенности – это белорусская оппозиционная добровольческая составляющая, сформированная в Украине. С другой стороны, это может быть посланием для Лукашенко на фоне обострения,

– сказал он.

Между тем политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко обратил внимание на то, что МИД Украины специально создало отдельную должность – ответственного за развитие взаимоотношений с российской оппозицией. То есть наша страна максимально широко пытается прорабатывать белорусское направление, чтобы помочь Беларуси вернуться на путь демократии.

В то же время он добавил, что лучшей белорусской оппозицией все же является полк имени Кастуся Калиновского. Это военное формирование в составе Сил обороны Украины, в который входят белорусские добровольцы.

Заявления Тихановской во время визита: последние детали

Тихановская заявила, что белорусы поддерживают Украину не потому, что она "политически корректная", а потому, что чувствуют боль нашей страны как свою собственную. Она также отметила, что ни одна ракета не сможет сломать нацию, которая борется за свою свободу и достоинство.

Более того, она раскритиковала Лукашенко, отметив, что его режим предал истинные интересы белорусского народа и разрушил естественную дружбу между белорусами и украинцами.