Об этом 24 Каналу рассказал основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко, заметив, что сейчас происходит игра на повышение ставок. Украина же, в свою очередь, не только демонстрирует поддержку оппозиции, а хочет дать сигнал для белорусского диктатора.

С чем связан внезапный визит Тихановской в Украину?

Основатель аналитического сообщества объяснил, что визит Тихановской происходит на фоне изменения риторики Украины в отношении белорусской оппозиции и обострения ситуации на белорусско-украинской границе. То есть этот стратегический процесс является последовательным.

Ее приезд, по мнению Корниенко, может быть выгодным Украине из-за ее легитимности на Западе. Между тем наша страна имеет спектр политических возможностей для противодействия режиму в Беларуси.

Поэтому то, что происходит является сочетанием политической составляющей, то есть Тихановской, и действенности – это белорусская оппозиционная добровольческая составляющая, сформированная в Украине. С другой стороны, это может быть посланием для Лукашенко на фоне обострения,

– сказал он.

Между тем политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко обратил внимание на то, что МИД Украины специально создало отдельную должность – ответственного за развитие взаимоотношений с российской оппозицией. То есть наша страна максимально широко пытается прорабатывать белорусское направление, чтобы помочь Беларуси вернуться на путь демократии.

В то же время он добавил, что лучшей белорусской оппозицией все же является полк имени Кастуся Калиновского. Это военное формирование в составе Сил обороны Украины, в который входят белорусские добровольцы.

Заявления Тихановской во время визита: последние детали

Тихановская заявила, что белорусы поддерживают Украину не потому, что она "политически корректная", а потому, что чувствуют боль нашей страны как свою собственную. Она также отметила, что ни одна ракета не сможет сломать нацию, которая борется за свою свободу и достоинство.

Более того, она раскритиковала Лукашенко, отметив, что его режим предал истинные интересы белорусского народа и разрушил естественную дружбу между белорусами и украинцами.