Про це 24 Каналу розповів засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко, зауваживши, що зараз відбувається гра на підвищення ставок. Україна ж, в свою чергу, не лише демонструє підтримку опозиції, а хоче дати сигнал для білоруського диктатора.

Дивіться також Над Москвою до кінця війни закрили небо: політтехнолог вказав на цікаву деталь цього рішення

З чим пов’язаний раптовий візит Тихановської до України?

Засновник аналітичної спільноти пояснив, що візит Тихановської відбувається на тлі зміни риторики України щодо білоруської опозиції та загострення ситуації на білорусько-українському кордоні. Тобто цей стратегічний процес є послідовним.

Її приїзд, на думку Корнієнка, може бути вигідним Україні через її легітимність на Заході. Тим часом наша країна має спектр політичних можливостей для протидії режиму в Білорусі.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тому те, що відбувається є поєднанням політичної складової, тобто Тихановської, і дієвості – це білоруська опозиційна добровольча складова, сформована в Україні. З іншого боку, це може бути посланням для Лукашенка на тлі загострення,

– сказав він.

Корнієнко про візит Тихановської: дивіться відео

Тим часом політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко звернув увагу на те, що МЗС України спеціально створило окрему посаду – відповідального за розвиток взаємовідносин з російською опозицією. Тобто наша країна максимально широко намагається опрацьовувати білоруський напрямок, щоб допомогти Білорусі повернутись на шлях демократії.

Водночас він додав, що найкращою білоруською опозицією все ж є полк імені Кастуся Калиновського. Це військове формування у складі Сил оборони України, до якого входять білоруські добровольці.

Заяви Тихановської під час візиту: останні деталі

Тихановська заявила, що білоруси підтримують Україну не тому, що вона "політично коректна", а тому, що відчувають біль нашої країни як свій власний. Вона також наголосила, що жодна ракета не зможе зламати націю, яка бореться за свою свободу та гідність.

Ба більше, вона розкритикувала Лукашенка, зазначивши, що його режим зрадив справжні інтереси білоруського народу й зруйнував природну дружбу між білорусами та українцями.