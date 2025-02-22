Французский журнал Le Point писал о визите Трампа в Москву 9 мая. Трамп ответил журналистам, имеют ли место быть такие разговоры.

Со ссылкой на свои источники французское издание утверждало, что Трамп таки будет на параде "победы", но тот это опроверг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Может ли поехать Трамп в Москву 9 мая

Трамп опроверг информацию, которую распространяли СМИ о своем запланированном визите в Москву 9 мая. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Тогда Россия традиционно проводит военные парады и пафосно празднует победу во Второй мировой, несмотря на то, что тогда погибли миллионы россиян.

Добавим, что представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что никакой договоренности о визите Трампа в Россию 9 мая нет.

Напомним, Politico подсчитали, что Дональд Трамп 29 раз за месяц своего президентства угождал Владимиру Путину, что вредит лидерству США в демократическом мире.