Визит Трампа в Саудовскую Аравию перенесли по 2 причинам: как к этому может быть причастна Украина

Президент США Дональд Трамп планировал посетить Саудовскую Аравию 28 апреля, но поездку перенесли на май. Это решение может быть связано с Украиной, хотя есть и другие факторы, которые могли повлиять на изменения в графике.

В частности, речь идет об инвестициях Эр-Рияда в американский бизнес, а также ситуацию на Ближнем Востоке, где снова начались боевые действия. Об этом подробнее рассказал политтехнолог Олег Постернак в комментарии для 24 Канала.

Интересно NYT рассказали, как Пентагон через друга детства Резникова возобновил разговоры Залужного и Милли

Зачем Трампу укреплять связи с Саудовской Аравией

По мнению политтехнолога, пока странно связывать посещение Эр-Рияда с перемирием между Украиной и Россией, которого Трампу пока не удается достичь до Пасхи. Есть несколько факторов, которые могут влиять на его решение посетить королевство.

Первый фактор – это экономические отношения, в частности инвестиции Саудовской Аравии в американский бизнес. Трамп уже заявлял, что готов приехать, если саудиты инвестируют в США значительные суммы, в частности на триллион долларов.

Экономика важна для президента Соединенных Штатов Америки, ведь он всегда был заинтересован в поддержке торговых связей, особенно со странами Персидского залива.

Для Трампа деньги – это "кровь" в экономику, учитывая его таможенные ограничения и конфликты Канадой, Панамой, ЕС и Китаем, он очень заинтересован проделать еще одно окно на Ближний Восток,

– поделился Олег Постернак.

Вторым фактором является ситуация на Ближнем Востоке, в частности боевые действия в Газе, где Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС. Саудиты активно поддерживают идею создания Палестинского государства, против чего Трамп ранее был скептически настроен, даже предлагал выселить палестинцев из Газы.

Также США имеют стратегические интересы в регионе. Трамп хочет укрепить отношения с Саудовской Аравией для противостояния Китаю. Несколько лет назад страны заключили стратегическое соглашение, похожее также было заключено с Ираном. Кроме того, это может быть подготовка к потенциальной войне с Ираном, о чем свидетельствуют недавние заявления Тегерана о боевой готовности американских ракет.

Смотрите также Китай и Ближний Восток – главные факторы влияния: что происходит с ценами на нефть

Напомним, что Трамп во время своего первого президентства также приезжал в Саудовскую Аравию. Благодаря контактам с Эр-Риядом, Вашингтон смог заключить "Авраамовы соглашения".