"Хватит": раздраженные лидеры ЕС готовят ответ на визит Орбана к Путину, – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, а затем Москву. Западные журналисты пишут, что лидеры стран ЕС готовят ответ на это.

Financial Times пишет, что Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете министров ЕС лишь за четыре дня до его поездки в Москву. В некоторых европейских столицах считают, что Орбан злоупотреблял этим статусом, чтобы придать своей встрече с Путиным большее значение.

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ЕС осуждает Москву

В издании пишут, что разговоры о возможных мерах в отношении Орбана обсуждались на полях саммита лидеров НАТО 10 июля. Неофициальные группы лидеров ЕС допускали написание совместного письма к Орбану, в котором бы выразили свое возмущение и требовали бы от него прекратить свои "несанкционированные внешнеполитические прогулки".

Достаточно... Существует много раздражения и дискуссий относительно того, как дать ответ,

– отметил один из источников.

Евросоюз наложил на Путина санкции, блок официально осуждает Москву как агрессора в полномасштабной войне против Украины, однако в то же время Орбан призвал к немедленным мирным переговорам о прекращении войны, что прямо противоречит политике ЕС и НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что любой лидер, который посещает Россию или Китай, должен четко выразить позицию НАТО относительно войны в частности.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал удар по больнице "военным преступлением". По его словам, это демонстрирует "политический ответ" Путина на так называемую "мирную" миссию Орбана. Мишель встречался с Орбаном на саммите НАТО и общался с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше.

В ЕС продолжаются дискуссии

Он подчеркнул, что с попыткой расколоть Евросоюз нужно не попасть в ловушку. Дипломат объяснил, что они не хотят наказывать себя как побочный эффект попытки наказать кого-то.

Многие страны-члены ЕС обсуждали бойкот традиционных неформальных встреч на уровне министров, которые состоятся в Венгрии во время председательства страны. Кроме этого, также продолжаются неформальные дискуссии о том, как использовать соглашение с ЕС, чтобы ограничить пространство для маневра Орбана во время президентства.

Некоторые официальные лица ЕС частным образом выдвинули заявление о лишении Венгрии ротационного председательства. Там считают, что Институты ЕС не должны были попасть в ловушку Орбана, а вместо этого законодательство ЕС должно использоваться для защиты союза.

Элина Валтонен, министр иностранных дел Финляндии, сказала, что Орбан должен понять, что страны не могут быть "абстрактными, нейтральными наблюдателями" того, что Россия изображает своим конфликтом с Западом. Все стороны должны четко понимать свою позицию.

Действия Орбана являются весомыми аргументами для отмены единодушного принятия решений в ЕС, в частности по вопросам внешней политики,

– подчеркнула Валтонен.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сказал, что когда передал председательство Венгрии, Орбан сказал, что он "сделает все, чтобы обеспечить непрерывность и не подорвать результаты бельгийского правительства". В то же время чиновник отметил, что он не этим занимается, а то, как он ведет себя, явно не соответствует договорам.

Прекратить председательство Венгрии в ЕС

Глава либеральной фракции "Восстановить Европу" Валери Хаер считает, что Виктор Орбан подрывает позиции, которые были приняты Европейским союзом и действует вопреки интересам блока, поэтому председательство страны в Совете ЕС необходимо прекратить.

Она также призвала Европейский Совет изучить все средства, чтобы остановить председательство Венгрии.

Венгрия должна была бы занять этот пост на 6 месяцев с 1 июля, но Орбан уже успел разжечь споры.