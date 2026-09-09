Кушнер проговорился, – эксперт указал на интересную деталь в визите переговорщиков Трампа в Киев

В ходе публичных заявлений представителей Дональда Трампа прозвучала деталь, раскрывающая реальные сроки дипломатического трека по прекращению войны. Один из участников переговоров случайно проговорился об ожидаемых временных рамках предстоящей встречи лидеров. Это свидетельствует о том, что в Вашингтоне уже просчитали несколько сценариев развития событий.

Президент Международного института исследований в области безопасности Алексей Буряченко сообщил 24 Каналу, что во время пресс-брифинга Джаред Кушнер случайно упомянул о сроке в полгода. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что американцы рассчитывают переждать зимний период перед возможными переговорами на высоком уровне.

Сколько времени американцы отводят на дипломатические переговоры?

Эксперт отметил, что Вашингтон рассматривает реалистичный сценарий возобновления активных переговоров весной. Если решить вопрос до промежуточных выборов в США не удастся, американская сторона планирует вернуться к этому процессу через полгода.

Американцы примерно рассчитывают на то, чтобы прийти к встрече на уровне лидеров через полгода – после зимы. Из этого можно сделать простой и логичный вывод, что, скорее всего, американцы уже просчитали различные сценарии развития этого дипломатического трека,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Такая временная перспектива означает, по его мнению, что Украине придется пережить еще одну тяжелую зиму в условиях активных боевых действий. Именно поэтому украинский президент во время встречи с американскими посланниками сделал акцент на острой необходимости зимнего пакета помощи.

Владимир Зеленский, хотя и пытался шутить в своем стиле и демонстрировать уверенность, но было видно, что он серьезно обеспокоен тем, что придется пережить эту зиму в условиях войны. Он несколько раз подчеркнул важность зимнего пакета помощи и необходимость сейчас консолидироваться вокруг Украины,

– подчеркнул эксперт.

Буряченко подытожил, что украинское руководство четко осознает реальные позиции всех четырех сторон – Украины, России, США и Европы. На данный момент ключевым вопросом остается то, насколько реально заставить Кремль пойти на мир в ближайшее время.

Когда США планируют провести переговоры лидеров о прекращении войны: смотрите видео