Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що під час пресбрифінгу Джаред Кушнер випадково згадав про термін у пів року. За словами експерта, це свідчить про розрахунки американців пройти зимовий період перед можливими переговорами на високому рівні.

Скільки часу американці дають на дипломатію?

Експерт зазначив, що Вашингтон розглядає реалістичний сценарій повернення до активних переговорів навесні. Якщо розв'язати питання до проміжних виборів у США не вдасться, американська сторона планує повернутися до цього процесу через пів року.

Американці приблизно розраховують на те, щоб прийти до зустрічі на рівні лідерів через пів року – після зими. З цього можна зробити простий і логічний висновок, що скоріш за все американці вже прорахували різні сценарії розвитку цього дипломатичного треку,

– наголосив Олексій Буряченко.

Така часова перспектива означає, на його думку, що Україні доведеться проходити ще одну важку зиму в умовах активних бойових дій. Саме тому український президент під час зустрічі з американськими посланцями акцентував на критичній потребі у зимовому пакеті допомоги.

Володимир Зеленський, хоча намагався жартувати в своєму стилі та показувати впевненість, але було видно, що він серйозно стурбований тим, що доведеться проходити цю зиму у війні. Він декілька разів акцентував на зимовому пакеті і на тому, що зараз необхідно консолідуватись навколо України,

– підкреслив експерт.

Буряченко підсумував, що українське керівництво чітко усвідомлює реальні позиції всіх чотирьох сторін – України, Росії, США та Європи. Наразі ключовим питанням залишається те, наскільки реалістично примусити Кремль до миру найближчим часом.

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