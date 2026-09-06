"Конкретные планы на ближайшие недели": в США озвучили первые результаты переговоров в Кремле

5 сентября специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели трехчасовую встречу в Кремле с Владимиром Путиным. В Белом доме подтвердили, что стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых объявят в ближайшие недели.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Что сказали в Вашингтоне о переговорах в Москве?

Во время визита в Москву представители Вашингтона изложили свое видение прекращения боевых действий и пообещали донести позицию Кремля до украинского руководства. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными и откровенными, однако вновь упомянул о требованиях разоружения Украины и ее отказа от НАТО. По данным иностранных источников, стороны также затрагивали вопросы потенциальных экономических проектов и санкционных ограничений.

В Белом доме подчеркнули, что американские представители ожидают не менее плодотворных встреч в украинской столице. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что план дипломатических мероприятий с участием команды Дональда Трампа уже утвержден, и Киев готов к содержательному диалогу. Этот визит станет первой поездкой Уиткоффа и Кушнера в Украину с момента прихода новой американской администрации.

Напомним, 5 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. Помимо них, в состав американской делегации вошли представители Рады национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США. Отдельно чиновник Минфина Джин Лэнг провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, где, вероятно, обсуждали дальнейшую судьбу американских санкций против России.

Отметим, что визит спецпосланников Трампа в Москву может положить начало новому этапу переговоров по поводу войны. По словам политолога Игоря Чаленко, в ближайшее время стороны вряд ли договорится о полном завершении войны, однако возможны секторальные соглашения, в частности о прекращении ударов по энергетике и безопасности в Черном море. В то же время такие договоренности могут носить лишь временный характер, а реальные переговоры о завершении войны, вероятно, продлятся уже в следующем году.

По информации WP, представители президента США провели более чем трехчасовые переговоры с Путиным в Москве. По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, американские посланцы представили возможные пути урегулирования войны и пообещали учесть замечания Путина во время предстоящего визита в Киев 6 сентября. В то же время главным вопросом остается готовность России согласиться на прекращение огня.

Reuters добавляет, что американская сторона пыталась добиться прогресса в вопросе завершения войны, однако после встречи признаков прорыва не появилось. Путин заявил о якобы успехах России на фронте и снова настаивал на устранении так называемых "первопричин конфликта".