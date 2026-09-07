Оправдываясь, – политтехнолог разобрал ответ Уиткоффа на острый вопрос о Путине

Поведение американских чиновников после острых вопросов о контактах с Кремлем пролило свет на их истинную позицию. В частности, общественность заинтересовал ответ Стива Виткоффа на вопрос, не стыдно ли ему садиться за один стол с международным преступником Владимиром Путиным.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, как изменилась риторика Стива Уиткоффа после встреч в Киеве и прямого вопроса о встречах с диктатором Владимиром Путиным. По его словам, в поведении американского дипломата проявились заметные колебания.

Оправдывался и колебался: как изменилось поведение Уиткоффа

Эксперт обратил внимание на ответ Стива Уиткоффа после эмоционального и острого вопроса украинского журналиста о том, не противно ли ему сидеть за одним столом с международным военным преступником. Политтехнолог подчеркнул, что американский представитель заметно изменил свой тон по сравнению с визитом в Москву.

Я услышал нотку оправдания, когда Виткофф говорил, что ему нужно общаться с россиянами. В его риторике впервые прослеживались настоящие сомнения относительно действий России,

– отметил Загородний.

Он пояснил, что Виткофф – человек в возрасте, и в таком возрасте, каким бы циничным ты ни был, начинаешь задумываться о собственном наследии и о том, как тебя будут помнить в будущем. Поэтому у него были сомнения. Зато Джареда Кушнера сломать труднее, потому что он моложе и принадлежит к семье Дональда Трампа.

Политтехнолог добавил, что дальнейшее изменение позиций американских делегатов зависит от действий Украины. Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и хаос внутри России заставят партнеров занять более умеренную позицию, что станет катастрофой для Кремля.

Настоящая цель Кремля в отношении Донбасса: смотрите видео

Анализируя требования России о передаче под ее контроль Донбасса и других территорий, Загородний подчеркнул, что это обычная манипуляция врага. На самом деле Путина интересует не отдельный регион, а полное уничтожение украинского государства.

Москва стремится создать прецедент, чтобы высшее политическое руководство Украины отдало приказ об отступлении без боя. Это должно спровоцировать внутренний политический кризис, дестабилизацию и недоверие между военными и властью.

Американцы кружат вокруг России, потому что видят, что она рушится из-за ударов Украины по логистике и нефтепереработке. Россия сейчас на грани коллапса. Возникает парадоксальная ситуация, когда Соединенным Штатам нужна существующая Россия даже больше, чем самому Путину, который готов сжечь собственную страну ради шантажа,

– подытожил политтехнолог.

Напомним, ранее американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для проведения консультаций по возможным мирным инициативам Дональда Трампа. По словам Владимира Зеленского, именно вопрос Донбасса является ключевым в этой войне.