Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, як змінилася риторика Стіва Віткоффа після зустрічей у Києві та прямого запитання про зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. За його словами, у поведінці американського дипломата з'явилися помітні сумніви.

Виправдовувався та коливався: як змінилася поведінка Віткоффа

Експерт звернув увагу на відповідь Стіва Віткоффа після емоційного та гострого запитання українського журналіста щодо того, чи не бридко йому сидіти за одним столом із міжнародним воєнним злочинцем. Політтехнолог підкреслив, що американський представник помітно змінив свій тон порівняно з візитом до Москви.

Я почув тон виправдання, коли Віткофф говорив, що йому потрібно спілкуватися з росіянами. У його риториці вперше простежувалися справжні сумніви щодо дій Росії,

– зазначив Загородній.

Він пояснив, що Віткофф – це людина старшого віку, і в такому віці, яким би ти не був цинічним, ти починаєш замислюватися про власний спадок і про те, що про тебе пам'ятатимуть пізніше. Тому в нього були сумніви. Натомість Джареда Кушнера переламати важче, бо він молодший і належить до родини Дональда Трампа.

Політтехнолог додав, що подальша зміна позицій американських делегатів залежить від дій України. Удари по російських нафтопереробних заводах та хаотизація всередині Росії змусять партнерів займати більш помірковану позицію, яка стане катастрофою для Кремля.

Справжня мета Кремля щодо Донбасу: дивіться відео

Аналізуючи вимоги Росії щодо передачі під її контроль Донбасу та інших територій, Загородній наголосив, що це звичайна маніпуляція ворога. Насправді Путіна цікавить не окремий регіон, а повне знищення української держави.

Москва прагне створити прецедент, аби вище політичне керівництво України віддало наказ про відступ без бою. Це має спровокувати внутрішню політичну кризу, дестабілізацію та недовіру між військовими й владою.

Американці бігають навколо Росії, бо бачать, що вона валиться через удари України по логістиці та нафтопереробці. Росія зараз на межі колапсу. Виникає парадоксальна ситуація, коли Сполученим Штатам наявна Росія потрібна навіть більше, ніж самому Путіну, який готовий спалити власний край заради шантажу,

– підсумував політтехнолог.

Нагадаємо, раніше американські спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ для проведення консультацій щодо можливих мирних ініціатив Дональда Трампа. За словами Володимира Зеленського, саме питання Донбасу є ключовим у цій війні.