Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 8 августа должен посетить Москву. Именно в это время истечет дедлайн, который выставил Кремлю Дональд Трампа по прекращению огня в Украине.

Политолог и руководитель "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко отметил в разговоре с 24 Каналом, какие вопросы может обсуждать Стив Уиткофф в Москве. Политолог также предположил конспирологическую версию приезда спецпосланника Трампа в Россию.

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Почему России нужен визит Уиткоффа?

Чаленко рассказал, что для Кремля приезд Уиткоффа – это визит последнего шанса, чтобы остановить огромное давление, которое значительно усилилось в последнее время со стороны президента США и его администрации.

При этом сейчас Уиткофф имеет серьезный список неудач – в отношении Ирана, Сектора Газа и Израиля, России.

Поэтому, вероятно, россияне через Кирилла Дмитриева организовали визит Уиткоффа в Москву, который абсолютно логично ложится в дедлайны ультиматума, установленного Трампом для России, – до 8 августа,

– отметил руководитель "Центра анализа и стратегий".

В то же время Кремль сейчас не имеет контактов по линии госсекретаря Марко Рубио, о чем он заявил, отметив, что россияне продолжают настаивать на своей позиции. Поэтому приезд спецпосланника Трампа выглядит, по мнению политолога, как последняя возможность для Москвы привлечь внимание президента США.

Особенно на фоне ядерных угроз, которыми обменялись Дональд Трамп и Дмитрий Медведев и отправкой двух американских атомных лодок в сторону России. Это, по словам Чаленко, демонстрирует, что ситуация движется по пути эскалации между США и Россией, хотя еще несколько месяцев назад говорилось о якобы "перезагрузке" отношений между странами.

Однако политолог высказал конспирологическую теорию о ядерной эскалации. Вероятно, США и Россия решили разыграть новый "Карибский кризис" и создать условия, при которых можно ускоренными темпами достичь определенного результата.

С одной стороны Трамп откровенно говорит об отправке атомных подводных лодок, а с другой – россияне рассказывают, что якобы их ракеты "Орешник" они разместят на Кубе,

– отметил он.

Создается впечатление, по мнению руководителя "Центра анализа и стратегий", что это предпосылки для скорой будущей встречи, после которой должна наступить деэскалация. Она станет общим спасательным кругом.

Однако несмотря на конспирологические теории, для Украины сейчас главное – посадить Путина за стол переговоров, к чему стремятся также и США,

– считает Игорь Чаленко.

Соответственно, по его мнению, не стоит ожидать от встречи Уиткоффа с российскими чиновниками каких-то важных результатов. Однако нельзя и исключать появление "черных лебедей", которые также часто случаются.