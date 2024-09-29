Трампа могли "накрутить": почему визит Зеленского в Пенсильванию возмутил республиканцев

Членов Республиканской партии США возмутил визит Президента Украины Владимира Зеленского в Пенсильванию. Там заявили, что якобы украинский лидер вмешался в выборы в Штатах. Однако это была эмоциональная реакция.

На кандидата от республиканцев Дональда Трампа и других членов партии могли повлиять другие лица. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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Кто мог повлиять на Трампа

Владимир Фесенко отметил, что Пенсильвания – один из штатов, где нет преимущества ни республиканцев, ни демократов. Именно в таких штатах будет определяться судьба президентских выборов. Поэтому борьба там очень острая. В Пенсильвании есть определенные влияния республиканцев, но губернатор – член Демократической партии.

Посещение завода Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильвании Владимиром Зеленским в сопровождении губернатора штата Джошуа Шапиро и других демократов возмутило республиканцев. Они выразили подозрение, что якобы украинская делегация помогает ведению избирательной кампании Демократической партии США именно в этом штате.

Но у меня такое ощущение, что Трампа "накрутили". А потом, поскольку сформировалась такая резкая позиция Трампа, начали реагировать все остальные. Например, Майк Джонсон. То есть "накрутили" всю верхушку Республиканской партии,

– предположил политолог.

По его словам, на Трампа могли повлиять его сын, зять, а также кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. Именно поэтому у него и других членов Республиканской партии была такая эмоциональная реакция.

"Потом немного попустило. Поэтому когда немножко эмоции отошли, я думаю, сам Трамп, и люди возле него с более рациональной позицией ему четко объяснили, что сейчас нельзя сжигать мостики с Украиной, президентом Зеленским. Если в перспективе Трамп хочет вести переговоры о завершении войны, он должен поддерживать конструктивные контакты с президентом Украины", – сказал Фесенко.

На позицию Дональда Трампа и дальше будут давить пророссийские и антиукраинские круги. Поэтому Украине нужно выверять каждый шаг и каждое заявление, чтобы не было неожиданных последствий, а также нейтрализовать все попытки втягивания нашего государства в выборы президента Штатов.

Далее в зависимости от того, кто победит на президентских выборах и на выборах в Конгресс, нужно будет формировать стратегию дальнейших отношений с США. Встречи Владимира Зеленского с обоими кандидатами – это свидетельство того, что наше государство уже строит стратегию.

Обратите внимание! Председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер сообщил, что в Конгрессе США расследуют визит Владимира Зеленского на оборонный завод. Администрацию Джо Байдена обвинили в вероятном злоупотреблении правительственными ресурсами, которые могли позволить президенту Украины "вмешаться в президентские выборы 2024 года". Там также требуют уволить госпожу посла Украины Оксану Маркарову.