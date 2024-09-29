На кандидата від республіканців Дональда Трампа та інших членів партії могли вплинути інші особи. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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Хто міг вплинути на Трампа

Володимир Фесенко зазначив, що Пенсильванія – один зі штатів, де нема переваги ні республіканців, ні демократів. Саме у таких штатах буде визначатись доля президентських виборів. Тому боротьба там дуже гостра. У Пенсильванії є певні впливи республіканців, але губернатор – член Демократичної партії.

Відвідування заводу Scranton Army Ammunition Plant в Пенсильванії Володимиром Зеленським у супроводі губернатора штату Джошуа Шапіро та інших демократів обурило республіканців. Вони висловили підозру, що нібито українська делегація допомагає веденню виборчої кампанії Демократичної партії США саме у цьому штаті.

Але у мене таке відчуття, що Трампа "накрутили". А потім, оскільки сформувалася така різка позиція Трампа, почали реагувати всі інші. Наприклад, Майк Джонсон. Тобто "накрутили" всю верхівку Республіканської партії,

– припустив політолог.

За його словами, на Трампа могли вплинути його син, зять, а також кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс. Саме тому у нього та інших членів Республіканської партії була така емоційна реакція.

"Потім трохи попустило. Тому коли трошки емоції відійшли, я думаю, сам Трамп, і люди біля нього з більш раціональною позицією йому чітко пояснили, що зараз не можна спалювати містки з Україною, президентом Зеленським. Якщо у перспективі Трамп хоче вести переговори про завершення війни, він має підтримувати конструктивні контакти з президентом України", – сказав Фесенко.

На позицію Дональда Трампа і далі будуть тиснути проросійські та антиукраїнські кола. Тому Україні потрібно вивіряти кожен крок та кожну заяву, щоб не було неочікуваних наслідків, а також нейтралізовувати усі спроби втягування нашої держави у вибори президента Штатів.

Далі залежно від того, хто переможе на президентських виборах та на виборах у Конгрес, потрібно буде формувати стратегію подальших відносин зі США. Зустрічі Володимира Зеленського з обома кандидатами – це свідчення того, що наша держава вже будує стратегію.

Зверніть увагу! Голова комітету Палати представників з нагляду та підзвітності Джеймс Комер повідомив, що у Конгресі США розслідують візит Володимира Зеленського на оборонний завод. Адміністрацію Джо Байдена звинуватили у ймовірному зловживанні урядовими ресурсами, які могли дозволити президенту України "втрутитися у президентські вибори 2024 року". Там також вимагають звільнити пані посла України Оксану Маркарову.