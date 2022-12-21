Зеленский в Бахмуте снова дал пинка трусливой бункерной крысе

Зеленский в Бахмуте – очень сильный ход и очередной унизительный пинок трусливой бункерной крысе, которая боится появиться на Донбассе даже в тылу.

Между нами пропасть

Даже российский министр убийств Шойгу побоялся приблизиться к фронту и полетал над оккупированным Крымом для постановочных кадров. Хотя ему по должности положено появляться на войне.

Интересное Если россияне снова пойдут на Киев: удастся ли оккупантам второе "24 февраля"

Они не едут на оккупированную территорию, потому что знают – это не их земля и не их страна. Говорить можно что угодно. Но действия всегда скажут лучше любых слов.

Владимир Зеленский наградил украинских Героев в Бахмуте / Фото Офиса Президента



Украинский лидер, в отличие от Путина, не боится быть рядом со своим войском / Фото Офиса Президента

Вообще, нынешняя война – редкий случай, когда настолько очевидно, с какой стороны правда, а с какой зло и тьма, что не нужно ничего объяснять. Достаточно просто смотреть. Крепость Бахмут.