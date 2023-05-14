Визит Зеленского в Берлин: летел VIP-самолетом ВВС Германии в сопровождении истребителей – фото

Президент Украины ночью прибыл в Германию с официальным визитом. 14 мая стало известно, что отправился в Берлин глава государства на VIP-самолете немецких ВВС. Сопровождали его истребители.

О полете Владимира Зеленского рассказало командование "Люфтваффе". В сообщении, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, что из Рима в Берлин глава нашего государства путешествовал на VIP-самолете ВВС Германии.

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Зеленский – знаковый пассажир

Для нас великая честь приветствовать президента Украины в воздушном пространстве Германии! (Самолёт – 24 Канал) A319 из Flugbereitschaft (авиаотряд в немецких ВВС, обеспечивающий перевозку VIP-персон – 24 Канал) забрал Зеленского в Риме в субботу вечером,

– говорится в сообщении.

В нем также отмечают, что с авиабазы Лехфельд также взлетели два истребителя Eurofighter. Они занимались сопровождением главы государства в Германскую столицу.



Зеленский летел на VIP-самолете ВВС Германии / Фото командования "Люфтваффе"



Воздушное судно сопровождали истребители / Фото командования "Люфтваффе"

Отметим, что публично не сообщали, с кем и когда должен встретиться Владимир Зеленский во время визита в Берлин. Засекреченность связана с соображениями сохранности.

Во время своей поездки в немецкую столицу глава государства уже встретился со своим коллегой Франком-Вольтером Штайнмайером. Также уже поступила информация, что по состоянию на 11:50 состоялась встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.

К слову, Владимиру Зеленскому также планируется вручить Премию Карла Великого за европейские заслуги. Ее присудили главе государства и народу Украины еще в декабре, а передадут в Аахене в воскресенье.

Первый визит с 24 февраля 2022 года

На этом подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это его первый визит в Германию с самого начала полномасштабного вторжения России.

Мы (со Штайнмайером – 24 Канал) обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо,

– отметил он.

Глава государства также выразил благодарность Германии за значительную военную, экономическую и финансовую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.