На нем высечены слова, перекликающиеся в сердце как эстонцев, так и украинцев. Во время выступления перед парламентом Эстонии украинский лидер акцентировал внимание на общих чертах и взаимопомощи двух стран.

Смотрите также Есть вопросы, – Зеленский жестко отреагировал на выехавших мужчин мобилизационного возраста.

Символический свитшот

Владимир Зеленский рассказал, что когда он шел в эстонский парламент, премьер-министр страны подарила ему свитшот с отчеканенной надписью "Kaitsetahe". С эстонского это переводится как "Воля к защите".

Она (премьер-министр – 24 Канал) сказала, что смысл этих слов объединил вас всех, многих эстонцев. Это то, что запечатлено в сердце многих украинцев,

– отметил президент.

Владимир Зеленский в парламенте Эстонии / фото ОП

Зеленский убежден, что придет день, когда Украина и Эстония сможет объединиться еще одним смыслом – "Võittahe", то есть "Воля к победе". Страны поздравят друг друга с победой над Россией в этой войне. Вместе – и всегда вместе.

Визит Зеленского в Эстонию