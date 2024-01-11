На ньому викарбувані слова, що перегукуються в серці як естонців, так і українців. Під час виступу перед парламентом Естонії український лідер акцентував на спільних рисах та взаємодопомозі двох країн.
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Символічний світшот
Володимир Зеленський розповів, що коли він йшов до естонського парламенту, прем'єр-міністерка країни подарувала йому світшот з викарбуваним написом "Kaitsetahe". З естонської це перекладається як "Воля до захисту".
Вона (пані прем'єр-міністр – 24 Канал) сказала, що сенс цих слів об'єднав вас всіх, багатьох естонців. Це те, що закарбовано у серці багатьох українців,
– зазначив президент.
Володимир Зеленський у парламенті Естонії / фото ОП
Зеленський переконаний, що настане день, коли Україна та Естонія зможе об'єднатися ще одним сенсом – "Võittahe", тобто "Воля до перемоги". Країни привітають одне одного з перемогою над Росією у цій війні. Разом – і завжди разом.
Візит Зеленського до Естонії
- Одразу після Литви Володимир Зеленський вдосвіта 11 січня прибув до Естонії. Разом з Президентом України також прибув і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це перший візит Зеленського до Естонії за час повномасштабного вторгнення.
- У ході візиту Зеленський провів брифінг разом з президентом республіки Аларом Карісом. Очільник Естонії пообіцяв надати Україні допомоги на суму 1,2 мільярда доларів протягом трьої років – аж до 2027 року. Країна надаватиме допомогу Україні допомогу у розмірі 0,25% від власного оборонного бюджету щороку.
- Також під час брифінгу Алар Каріс закликав інші країни допомагати настільки, настільки вони спроможні. Окрім цього естонський лідер наголосив, що не має бути обмежень за застосування західної зброї для ударів по Росії.