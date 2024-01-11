На ньому викарбувані слова, що перегукуються в серці як естонців, так і українців. Під час виступу перед парламентом Естонії український лідер акцентував на спільних рисах та взаємодопомозі двох країн.

Дивіться також Є питання, – Зеленський жорстко відреагував на чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали

Символічний світшот

Володимир Зеленський розповів, що коли він йшов до естонського парламенту, прем'єр-міністерка країни подарувала йому світшот з викарбуваним написом "Kaitsetahe". З естонської це перекладається як "Воля до захисту".

Вона (пані прем'єр-міністр – 24 Канал) сказала, що сенс цих слів об'єднав вас всіх, багатьох естонців. Це те, що закарбовано у серці багатьох українців,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський у парламенті Естонії / фото ОП

Зеленський переконаний, що настане день, коли Україна та Естонія зможе об'єднатися ще одним сенсом – "Võittahe", тобто "Воля до перемоги". Країни привітають одне одного з перемогою над Росією у цій війні. Разом – і завжди разом.

Візит Зеленського до Естонії