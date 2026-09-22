Об этом сам президент Украины сообщил в телеграме. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Какие встречи запланированы у Зеленского в Нью-Йорке?

Утром 22 сентября команда президента Украины вместе с самим Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской прибыла в Нью-Йорк на 81 сессию Генассамблеи ООН. Приоритетом украинской делегации определено приближение мира, защита жизней граждан, а также представление конкретных предложений по безопасности и решений по деэскалации, что должно ускорить окончание войны.

Рабочий график украинского лидера предусматривает проведение около 20 встреч на высшем уровне. В частности, запланированы переговоры с лидерами европейских государств, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США, а также руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.

Отдельного внимания заслуживает договоренность о личной встрече с Дональдом Трампом, достигнутая в ходе телефонного разговора в воскресенье, 20 сентября. Этот диалог призван возобновить активный дипломатический трек после недавних визитов американских спецпосланников в Киев и Москву. Впрочем, переговоры будут проходить на фоне сложных дискуссий, в частности относительно атак на российские НПЗ.

Что известно о новой Drone Deal?

Важным этапом визита станет подписание нового соглашения в формате Drone Deal. Эта программа, инициированная Украиной, представляет собой не просто запрос на военную помощь, а формат многолетнего взаимовыгодного сотрудничества в сфере оборонных технологий, в рамках которого украинская сторона делится уникальным боевым опытом.

Президент Зеленский не упомянул, с какой именно страной будет заключено соглашение, но, скорее всего, речь идет о Канаде – ведь еще 10 сентября во время визита в эту страну была подписана декларация о столетнем партнерстве с канадским премьер-министром Марком Карни. Кроме того, недавно глава государства предложил заключить аналогичное соглашение с Японией для противодействия угрозам со стороны КНДР.

Дипломатическая работа также сосредоточится на укреплении противовоздушной обороны и обеспечении достаточного финансирования для Украины. Кроме того, 23 сентября в штаб-квартире ООН состоится шестой саммит международной Крымской платформы – украинская сторона ожидает широкого представительства стран на высоком уровне, высоко ценя вовлеченность партнеров в нашу поддержку.

Какова программа первой леди?

Насыщенной является и программа первой леди Украины. Елена Зеленская выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета, где подробно представит результаты недавнего Саммита первых леди и джентльменов.

Также у нее запланирована серия важных встреч с американским бизнесом и филантропами, целью которых является привлечение поддержки для проектов Фонда Елены Зеленской. Расписание первой леди включает и ряд двусторонних переговоров, в частности с супругой премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка.