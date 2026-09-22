Про це сам президент України повідомив у телеграмі. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Які зустрічі заплановані у Зеленського у Нью-Йорку?

Вранці 22 вересня команда президента України разом із самим Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською прибули до Нью-Йорка на 81 сесію Генасамблеї ООН. Пріоритетом української делегації визначено наближення миру, захист життів громадян, а також презентацію конкретних безпекових пропозицій та деескалаційних рішень, що мають пришвидшити закінчення війни.

Робочий графік українського лідера передбачає проведення близько 20 зустрічей найвищого рівня. Зокрема, заплановані переговори з лідерами європейських держав, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, а також керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів.

Окремої уваги заслуговує домовленість про особисту зустріч із Дональдом Трампом, якої було досягнуто під час телефонної розмови в неділю, 20 вересня. Цей діалог покликаний відновити активний дипломатичний трек після нещодавніх візитів американських спецпосланців до Києва та Москви. Утім, переговори відбуватимуться на тлі складних дискусій, зокрема щодо атак на російські НПЗ.

Що відомо про нову Drone Deal?

Важливим етапом візиту стане підписання нової угоди у форматі Drone Deal. Ця програма, започаткована Україною, є не просто запитом на військову допомогу, а форматом багаторічної взаємовигідної співпраці у сфері оборонних технологій, де українська сторона ділиться унікальним бойовим досвідом.

Президент Зеленський не згадав, з якою саме країною буде угода, та найімовірніше мовиться про Канаду – адже ще 10 вересня під час візиту до цієї країни було підписано декларацію про сторічне партнерство з канадським прем'єр-міністром Марком Карні. Крім того, нещодавно глава держави запропонував укласти аналогічну угоду Японії для протидії загрозам з боку КНДР.

Дипломатична робота також зосередиться на посиленні протиповітряної оборони та забезпеченні достатнього фінансування для України. Також 23 вересня у штаб-квартирі ООН відбудеться Шостий саміт міжнародної Кримської платформи – українська сторона очікує на широке представництво країн на високому рівні, високо цінуючи залученість партнерів у нашу підтримку.

Яка програма першої леді?

Насиченою є і програма першої леді України. Олена Зеленська виступить перед студентами та викладацьким складом Колумбійського університету, де детально представить результати нещодавнього Саміту перших леді та джентльменів.

Також у неї запланована серія важливих зустрічей з американським бізнесом та філантропами, метою яких є залучення підтримки для проєктів Фундації Олени Зеленської. Розклад першої леді містить і низку двосторонніх переговорів, зокрема з дружиною Прем'єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.