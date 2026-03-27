После заявлений о нехватке вооружения: с какой целью Зеленский поехал в Саудовскую Аравию

Зеленский посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Перед этим между минобороны стран был подписан меморандум о сотрудничестве. Это происходит на фоне того возможного направления Штатами своего вооружения, которое предполагалось для Украины, на Ближний Восток.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала рассказал, что страны НАТО уже отреагировали на такую информацию, в частности президент Франции Макрон заверил, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, а военная помощь не прекратится.

Какие есть риски для Украины?

Председатель ОО "Украина в НАТО" напомнил и о заявлении генсека Североатлантического Альянса Рютте, который призвал не обращать особого внимания на подобную информацию в СМИ и заявил, что Украина получит гарантированно все закупленное НАТО оружие. Однако, по мнению Романенко, есть определенные риски в этом отношении.

Он рассказал, что завод-производитель ракет PAC-2 и PAC-3 (для ЗРК Patriot) изготавливал до недавнего времени 300 ракет в год. До нового года предприятие хочет выйти на уровень – 2 тысячи ракет.

Романюк отметил, что сейчас уничтожены почти все 12 американских баз на Ближнем Востоке, они заброшены, там подбиты вертолеты и другое военное снаряжение. Соединенные Штаты разворачивали эти базы в регионе Персидского залива для обеспечения безопасности в первую очередь себе и тем странам, на чьей территории они их разместили. Они стали первыми жертвами атак Ирана и сами не смогли защитить себя.

"На фоне этого есть риски, что завод-производитель дальше не будет успевать производить такое количество ракет, которые сейчас потребляет и Украина, и Ближний Восток. Сейчас еще надо пополнять запасы арсенала США, который исчерпан. Украина рискует тем, что ей не будет вовремя предоставлено необходимое во время активной фазы войны в Персидском заливе (в течение 4 недель до конца апреля)", – озвучил Романюк

О чем будет просить Зеленский саудитов?

По словам председателя ОО "Украина в НАТО" сейчас Украине каким-то образом надо пережить этот месяц, поэтому президент Зеленский отправился на Ближний Восток. Он объяснил, что украинский лидер будет пытаться обменять наши беспилотники на ракеты, которые есть в запасах в Саудовской Аравии.

"У них есть свои батареи ПВО ЗРК Patriot. Там довольно большие запасы, которые они, возможно, еще до конца не исчерпали. Может удастся хоть несколько десятков обменять. Зеленский еще будет просить наследного принца посодействовать существенно увеличенному обмену наших военнопленных. Ожидаем большой обмен на Пасху, наверное, он будет предусматривать 1000 человек, а может и 2000", – озвучил Романюк.

Что известно о визите Зеленского на Ближний Восток?