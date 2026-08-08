"Друзья" России приняли Зеленского: почему это подрывает российскую пропаганду

Визит Владимира Зеленского в Сербию стал показательным на фоне традиционно тесных отношений Белграда с Москвой. В то же время Сербия стремится к вступлению в Европейский Союз, а ее контакты с Украиной все больше противоречат образу безусловного союзника России, который годами продвигала российская пропаганда.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала объяснил, какой сигнал этот визит посылает Москве и почему прием Зеленского на высшем уровне подрывает один из ключевых тезисов Кремля. Он также рассказал, что может стоять за постепенным сближением Сербии с Украиной.

Визит Зеленского подрывает тезис Кремля о "нелегитимности"

Сам факт приема Владимира Зеленского в Сербии на высшем уровне имеет особое политическое значение. Белград традиционно считается близким к Москве, поэтому такой контакт противоречит российскому тезису о том, что после истечения конституционного срока полномочий украинского президента его якобы не признают за рубежом.

Этот визит важен хотя бы потому, что существенно подрывает позицию российской пропаганды, которая долгое время утверждает, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом. А здесь фактически друзья России на самом высоком уровне принимают украинского президента,

– пояснил Леонов.

За этим визитом можно увидеть и более широкий выбор самой Сербии. Страна, как и Украина, стремится к членству в Европейском союзе, а Брюссель выдвигает Белграду жесткие требования, в частности в отношении отношений с Россией и санкционной политики. В нынешних условиях интересов, объединяющих Сербию с Украиной на европейском направлении, становится все больше.

Это достаточно серьезный сигнал, прежде всего для Балкан, о том, что Сербия в принципе готова выбрать Европейский Союз, который достаточно жестко ставит ей условия, в частности в отношении санкций против Российской Федерации,

– подчеркнул эксперт.

Леонов не исключает, что решение Александра Вучича пойти на такой шаг могло повлиять и на его предстоящий уход с поста. В то же время важным остается и практический аспект отношений с Киевом: Сербия обладает оборонно-промышленным потенциалом, а договоренности о помощи Украине оружием или боеприпасами могут стать следующим этапом сближения.

Сербия может так или иначе помогать Украине оружием, и это тоже важный момент. Я надеюсь, что определенные договоренности будут либо достигнуты, либо даже подписаны,

– сказал Леонов.

Леонов объяснил визит Зеленского в Сербию: смотрите видео