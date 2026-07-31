Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что больше всего повлияло на изменение отношения Трампа к Украине. Он также рассказал, какие важные договоренности могли обсуждаться за закрытыми дверями и почему истинные последствия этого визита станут заметны позже.

Трамп увидел силу Украины

Отношение Дональда Трампа изменилось не только к Владимиру Зеленскому, но и к Украине в целом. Американская администрация все четче признает, что украинские силы способны успешно противостоять России, а особое впечатление на президента США произвели дальнобойные удары по российским объектам.

Трамп знает о результативности наших ударов по России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, о топливном кризисе и ситуации в Крыму. Я думаю, именно это на него влияет,

– пояснил Фесенко.

Американский президент получает от разведывательных служб информацию о ходе войны и видит последствия украинских атак. Раньше он считал Россию сильной стороной, а Украину – слабой, которая должна была бы пойти на уступки во время мирных переговоров, однако последние события изменили это восприятие.

Трамп любит победителей и признает силу. Сейчас он видит, что у Украины есть козыри, она может очень удачно и результативно вести войну с Россией,

– подчеркнул политолог.

Изменение риторики стало заметным еще до последней встречи президентов в Вашингтоне. Военные успехи Украины начали публично признавать Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и даже вице-президент Джей Ди Венс, а встреча Зеленского с Трампом во время саммита НАТО стала первым явным признаком нового отношения.

США могут возобновить переговорный процесс

Теплая атмосфера встречи в Вашингтоне могла сопровождаться согласованием позиций по возобновлению переговоров между Украиной и Россией. В ближайшие недели представители американской администрации могут приехать в Киев, а затем отправиться в Москву, чтобы попытаться начать новый этап дипломатических контактов.

Марко Рубио уже сказал Лаврову, что Анкоридж остался в прошлом и нужно искать новые подходы к завершению войны и мирным переговорам,

– отметил Фесенко.

Одной из основных идей США может вновь стать прекращение огня, в частности поэтапное или секторальное. В то же время дипломатическую активность Вашингтона могут совместить с санкционным давлением, ведь во время визита Зеленского Сенат поддержал процедурное продвижение законопроекта Линдси Грэма против России и стран, которые покупают ее нефть, газ и другие ресурсы.

Это было предупреждение России: либо давайте договариваться, либо Соединенные Штаты могут усилить санкционное давление,

– пояснил политолог.

Окончательное решение о применении новых ограничений останется за Дональдом Трампом. Сам визит был коротким, но насыщенным, поэтому его практические результаты могут проявиться уже в ходе следующих дипломатических контактов.

Военная составляющая была одной из ключевых

Во время встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом вновь обсуждались поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot и возможность получения лицензии на их производство. Сразу после переговоров в Белом доме украинская делегация почти в полном составе встретилась с руководством компании Lockheed Martin.

Именно эта компания производит ракеты-перехватчики для Patriot, а также ATACMS и ракеты для HIMARS,

– отметил Фесенко.

К беседе президентов присоединились глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Участие высших представителей американского военного руководства позволило непосредственно обсудить потребности Украины и дальнейшее взаимодействие в сфере обороны.

Генерал Кейн фактически является главным военным в Соединенных Штатах, а значит, военная составляющая отношений между США и Украиной также обсуждалась,

– пояснил политолог.

Переговоры о "Пэтриоте", встреча с производителем американского вооружения и присутствие руководства Пентагона стали отдельной частью короткого, но насыщенного визита Зеленского в Вашингтон. Конкретные результаты этих контактов могут стать известны после принятия дальнейших решений американской стороной.

Фесенко объяснил изменение отношения Трампа к Украине: смотрите видео