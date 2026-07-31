Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що найбільше вплинуло на зміну ставлення Трампа до України. Він також розповів, які важливі домовленості могли обговорювати за зачиненими дверима та чому справжні наслідки цього візиту стануть помітними пізніше.

Трамп побачив силу України

Ставлення Дональда Трампа змінилося не лише до Володимира Зеленського, а й до України загалом. Американська адміністрація дедалі чіткіше визнає, що українські сили здатні успішно протистояти Росії, а особливе враження на президента США справили далекобійні удари по російських об'єктах.

Трамп знає про результативність наших ударів по Росії, зокрема по нафтопереробних заводах, про паливну кризу та ситуацію в Криму. Я думаю, саме це на нього впливає,

– пояснив Фесенко.

Американський президент отримує від розвідувальних служб інформацію про перебіг війни й бачить наслідки українських атак. Раніше він вважав Росію сильною стороною, а Україну – слабкою, яка мала б погодитися на поступки під час мирних переговорів, однак останні події змінили це сприйняття.

Трамп любить переможців і визнає силу. Зараз він бачить, що Україна має карти, має свої козирі й може дуже вдало та результативно вести війну з Росією,

– наголосив політолог.

Зміна риторики стала помітною ще до останньої зустрічі президентів у Вашингтоні. Воєнні успіхи України почали публічно визнавати Марко Рубіо, очільник Пентагону Піт Гегсет і навіть віцепрезидент Джей Ді Венс, а зустріч Зеленського з Трампом під час саміту НАТО стала першою виразною ознакою нового ставлення.

США можуть відновити переговорний трек

Тепла атмосфера зустрічі у Вашингтоні могла супроводжуватися координацією позицій щодо відновлення переговорів між Україною та Росією. Найближчими тижнями представники американської адміністрації можуть приїхати до Києва, а згодом вирушити до Москви, щоб спробувати запустити новий етап дипломатичних контактів.

Марко Рубіо вже сказав Лаврову, що Анкоридж залишився в минулому і треба шукати нові підходи до завершення війни та мирних переговорів,

– зазначив Фесенко.

Однією з основних ідей США може знову стати припинення вогню, зокрема поетапне або секторальне. Водночас дипломатичну активність Вашингтона можуть поєднати із санкційним тиском, адже під час візиту Зеленського Сенат підтримав процедурне просування законопроєкту Ліндсі Грема проти Росії та країн, які купують її нафту, газ та інші ресурси.

Це було попередження Росії: або давайте домовлятися, або Сполучені Штати можуть посилити санкційний тиск,

– пояснив політолог.

Остаточне рішення щодо застосування нових обмежень залишатиметься за Дональдом Трампом. Сам візит був коротким, але насиченим, тому його практичні результати можуть проявитися вже під час наступних дипломатичних контактів.

Військова складова була однією з ключових

Під час зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом знову обговорювали постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot та можливість отримання ліцензії на їх виробництво. Одразу після переговорів у Білому домі українська делегація майже в повному складі зустрілася з керівництвом компанії Lockheed Martin.

Саме ця компанія виробляє ракети-перехоплювачі для Patriot, а також ATACMS і ракети для HIMARS,

– зазначив Фесенко.

До розмови президентів долучилися очільник Пентагону Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. Участь найвищих представників американського військового керівництва дала змогу безпосередньо обговорити потреби України та подальшу взаємодію у сфері оборони.

Генерал Кейн фактично є головним військовим у Сполучених Штатах, а отже, військова складова відносин між США та Україною також обговорювалася,

– пояснив політолог.

Переговори щодо Patriot, зустріч із виробником американського озброєння та присутність керівництва Пентагону стали окремою частиною короткого, але насиченого візиту Зеленського до Вашингтона. Конкретні результати цих контактів можуть стати відомими після подальших рішень американської сторони.

Фесенко пояснив зміну ставлення Трампа до України: дивіться відео