Об этом сообщил 24 Каналу пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Что известно о визите Зеленского в Германию?

Владимир Зеленский 13 августа отправился в Берлин

Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, потом они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом,

– отметил он.

Никифоров добавил, что по итогам встречи примерно в 16:00 (по Берлину) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих.

Как отмечало издание Bild, Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.

Украинский гарант будет проводить онлайн-конференцию совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Как ранее отмечалось, онлайн-переговоры Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы организует именно немецкий Фридрих Мерц.

По данным немецкого правительства, запланировано проведение видеоконференции с Трампом, Зеленским и главами европейских правительств в разные раунды. Обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.

К слову, в агентстве Reuters уже назвали время видеовстречи Трампа, Зеленского и лидеров Европы.