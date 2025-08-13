Об этом сообщил 24 Каналу пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Смотрите также "Это не уступка России": Рубио назвал цель Трампа во встрече с Путиным на Аляске
Что известно о визите Зеленского в Германию?
Владимир Зеленский 13 августа отправился в Берлин
Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, потом они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом,
– отметил он.
Никифоров добавил, что по итогам встречи примерно в 16:00 (по Берлину) возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня будет онлайн заседание Коалиции желающих.
Как отмечало издание Bild, Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции с Трампом и европейскими лидерами.
Украинский гарант будет проводить онлайн-конференцию совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Как ранее отмечалось, онлайн-переговоры Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы организует именно немецкий Фридрих Мерц.
Смотрите также Позиции до сих пор не согласованы: могут ли в последний момент отменить встречу Путина и Трампа
По данным немецкого правительства, запланировано проведение видеоконференции с Трампом, Зеленским и главами европейских правительств в разные раунды. Обсуждения будут сосредоточены на том, как реагировать на территориальные претензии России.
К слову, в агентстве Reuters уже назвали время видеовстречи Трампа, Зеленского и лидеров Европы.