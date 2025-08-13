Про це повідомив 24 Каналу речник президента Сергій Никифоров.

Що відомо про візит Зеленського до Німеччини?

Володимир Зеленський 13 серпня відправиться до Берліна.

Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом,

– зазначив він.

Никифоров додав, що за підсумками зустрічі приблизно о 16:00 (за Берліном) можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн засідання Коаліції охочих.

Як зазначало видання Bild, Володимир Зеленський візьме участь у відеоконференції з Трампом та європейськими лідерами.

Український гарант проводитиме онлайнконференцію спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як раніше зазначалося, онлайн-переговори Трампа, Зеленського та лідерів країн Європи організовує саме німецький Фрідріх Мерц.

За даними німецького уряду, заплановано проведення відеоконференції з Трампом, Зеленським та главами європейських урядів у різні раунди. Обговорення будуть зосереджені на тому, як реагувати на територіальні претензії Росії.

До слова, в агентстві Reuters вже назвали час відеозустрічі Трампа, Зеленського та лідерів Європи.