Утечка об вероятном визите Зеленского в Берлин: делом заинтересовалась полиция Германии
Источник:Lemonde
В среду, 3 мая, немецкие СМИ сообщили о возможном визите Владимира Зеленского в Берлин через несколько дней. Однако, как выяснилось, эта информация не должна была попасть в публичное пространство.
В ответ на следующий день после огласки информации касаемо визита Президента Украины в Германии открыли расследование. Полиция Берлина открыла его "по подозрению в предательстве тайны".
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Полиция Берлина начала расследование
Как сообщили в полиции Берлина, расследование касается именно разглашения в прессе информации о планах Владимира Зеленского посетить Берлин. Больше деталей немецкая полиция пока не раскрывает.
По данным СМИ, возможный визит президента Украины запланирован на 13 мая. Соответствующие конфиденциальные данные опубликовали берлинские издания BZ и Tagesspiegel.
Визит Зеленского в Германию под вопросом
По данным иностранных СМИ, источники, близкие к украинскому правительству, назвали утечку информации о визите Зеленского в Берлин "безответственной". Ведь данные о планах Президента Украины посетить Германию, а тем более конкретные даты не должны были просочиться в сеть.
Следовательно, они поставили под сомнение, может ли поездка вообще состояться после соответствующих публикаций в медиа.
Возможная поездка Владимира Зеленского в Германию: коротко
- По данным берлинских СМИ, Владимир Зеленский должен был посетить Германию 13 мая по приглашению Олафа Шольца.
- Более того, в медиа отметили, что полиция уже якобы подтвердила запрос о визите.
- Во второй день этого визита украинский лидер может отправиться в Аахен, где ему вручат премию Карла Великого.