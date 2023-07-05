Сожалеют из-за утечки в СМИ: в Болгарии подтвердили визит Зеленского

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что сожалеет об утечке информации о визите президента Владимира Зеленского в Софию. Его держали в тайне из соображений безопасности.

Дипломатические источники сообщили о планах украинского президента болгарскому изданию 4 июля. Визит Зеленского якобы запланирован на 6 июля.

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В Болгарии подтвердили визит Зеленского

Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию и извинился за заранее разглашенную информацию.

К такому визиту готовились определенное время, он не публичный. Мне жаль, что информация просочилась в публичное пространство,

– отметил министр обороны Болгарии.

Новый премьер-министр Болгарии Николай Денков ярый сторонник Украины, однако президент страны Румен Радев неоднозначно относится к позиции Болгарии в НАТО и является противником предоставления оружия Киеву.

Как глава государства Зеленский, вероятно, встретится с Радевым во время своего предстоящего визита. Следует отметить, что правительство Софии недавно объявило о новом пакете военной помощи Украине.

"У нас будет безопасность, когда последний оккупант покинет границу Украины, а агрессивные намерения Кремля будут заблокированы. Только так можно гарантировать наш регион и наше будущее", – заявлял Тагарев в начале июня.

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Поездка президента на саммит НАТО зависит от ситуации на поле боя

Спикер президента Сергей Никифоров отметил, что предстоящие поездки Зеленского обычно не комментируют и не анонсируют заранее из соображений безопасности.

А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя,

– заявил спикер.

По его словам, решение о визите Зеленского в Вильнюс еще не было принято, и нужно обратить внимание на заявления самого президента, ведь он четко эти обстоятельства уже описывал.