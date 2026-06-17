Зеленский прибыл в Брюссель: впереди – встреча с генеральным секретарем НАТО и не только

Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где запланирована серия важных переговоров с руководством НАТО и ЕС. Основное внимание на встречах – уделяется усилению оборонной поддержки Украины и координации с союзниками.

О своём визите президент Украины сообщил в своих социальных сетях.

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Что известно о визите главы государства в Брюссель?

В первый день запланирована беседа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На следующий день Зеленский встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, а также посетит аудиенцию у короля бельгийцев Филиппа.

В рамках визита также пройдут переговоры с министрами обороны Великобритании и Германии, заседание в формате "Рамштайн" и встреча Европейского совета.

Основная тема всех переговоров – усиление оборонной поддержки Украины и координация действий с партнерами. Украинская сторона отмечает, что единство Европы является ключевым фактором в противодействии российской агрессии и приближении к завершению войны.

Благодарю всех, кто помогает и поддерживает нас. Европа должна быть сильной и единой. Именно от этого во многом зависит, как закончится эта война,

– отметил президент.

Зеленский прибыл в Брюссель: смотрите видео

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите G7, состоявшемся во Франции 15 – 17 июня 2026 года. Главными темами визита стали усиление противовоздушной обороны Украины и координация международных усилий по завершению войны.

В ходе мероприятия состоялась первая многосторонняя сессия с участием Украины, где страны G7 подтвердили полную поддержку Киева. Зеленский также провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Среди ключевых результатов – обсуждение возможности усиления украинской ПВО, в частности, поставки дополнительных ракет и получение лицензий на их производство в Украине. Отдельно стороны подняли вопросы энергетической безопасности на зимний период и усиления санкционного давления на Россию.