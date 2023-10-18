Отказали ли Зеленскому в визите в Израиль: Кулеба объяснил ситуацию

Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что Владимиру Зеленскому якобы отказали в визите в еврейское государство. Глава МИД рассказал о текущих отношениях Украины и Израиля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слухи о якобы отмене визита в Израиль для Владимира Зеленского. В ходе общения с западными журналистами он объяснил ситуацию.

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Отказывал ли Израиль Зеленскому

Кулеба подчеркнул, что израильская сторона не отказала Зеленскому, а попросила украинского лидера подождать. Министр отметил, что Киев не чувствует себя отвергнутым.

Мы обсудили с ними (израильтянами – 24 Канал) визит сразу после нападения ХАМАС, и они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза изменилась,

– сказал глава МИД.

Глава украинской дипломатии предположил, что визит Зеленского в Израиль может состояться после согласования сроков.

Что этому предшествовало

Недавно в медийном пространстве появилась не подтвержденная информация о том, что президент Украины вроде бы хотел посетить еврейское государство, но получил отказ. СМИ писали, что Израиль якобы вежливо объяснил свое решение тем, что считает такой визит "несвоевременным".

После этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что не было ни одного официального обращения Владимира Зеленского к еврейскому государству по этому поводу. Он положительно оценил контакты Киева с Израилем и предположил, что украинский лидер сможет посетить эту страну во время следующего международного турне.

Что говорят эксперты об этой ситуации