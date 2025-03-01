После скандала в Белом доме: у Зеленского сделали заявление относительно его визита в Лондон

В субботу, 1 марта, Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Там украинский президент проведет ряд встреч, а также примет участие в воскресном саммите.

Ожидается, что сегодня состоится встреча Зеленского и британского премьер-министра Кира Стармера, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Визит Зеленского в Лондон

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, встреча лидеров запланирована на 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

В воскресенье Зеленский проведет ряд двусторонних встреч, в частности с королем Чарльзом III. Кроме того, украинский гарант примет участие в саммите европейских стран.

Напомним, что страны Балтии возмутились тем, что их не пригласили на саммит по Украине. Они считают, что это плохой сигнал Путину.

Зато стало известно, что Турция предложит европейцам себя как место для проведения переговоров Украины и России.