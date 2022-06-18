Визит Зеленского в Одесскую область: президент провел совещание по ситуации в регионе
Источник:прессслужба Президента Украины
18 июня Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Одесскую область. Во время визита он провел совещание по поводу текущей ситуации в регионе.
О чем говорили во время визита в Одесскую область
Сразу по прибытию глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал всех присутствующих о мерах по обороне региона. Также говорилось о возможных путях, которые помогут организовать коридор для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесщины.
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По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах Одесщины заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.
Участники совещания обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техникой.
Не оставили в стороне и вопросы социального обеспечения внутриперемещенных лиц, которые сейчас проживают в Одесской области.
Кроме того, обсуждались вопросы работы промышленных предприятий области во время российской агрессии. Также заслушали информацию командующего военно-морскими силами ВСУ Алексея Неежпапы о ситуации в безопасности в акватории Черного моря и обеспечении подразделений ВМС.
Говорили и о последствиях атак по Одесщине
По Одесской области кафиры нанесли немало ударов, поэтому на совещании заслушали информацию о последствиях этих ракетных атак.
К сожалению, жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.
Так, глава нашего государства осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали 8 человек, среди которых трехмесячный младенец.
Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье,
– сказал Президент.
Зеленский побывал еще в Николаевской области
18 июня Владимир Зеленский неожиданно посетил и Николаев . О его визите вообще никто не сообщал. В ходе поездки президент провел совещание с военными, где обсудил текущую ситуацию в регионе. Они также говорили о состоянии экономики в области и различных инфраструктурных проблемах. В частности, речь шла о возобновлении поставок воды в областной центр.
Также президент вместе с командой посетил одну из местных больниц . Он поблагодарил медиков за важную и непростую работу, а также присвоил почетные звания работникам.
Кроме того, глава государства по прибытию в Николаевскую область встретился с защитниками и защитницами области и вручил им награды . По словам Зеленского, его визит имел целью благодарность украинским защитникам за большую работу. Он получил в подарок от воинов кепку, на которой был напечатан девиз их бригады.