Во Франции подтвердили визит Зеленского в Париж 7 декабря: он встретится с Эмманюэлем Макроном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 7 декабря, проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце. Пока неизвестно, будут ли только двусторонние встречи или также трёхсторонняя.

Информацию распространила пресс-служба французского лидера вечером 6 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже

Согласно расписанию, в 17:00 по киевскому времени Макрон встретится с Дональдом Трампом, а в 18:00 – с Владимиром Зеленским. После этого французский президент отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

Пока что не сообщается, состоится ли отдельная или совместная встреча Зеленского и Трампа, хотя ранее СМИ писали о возможности двусторонних или трёхсторонних переговоров с участием Макрона.

Напомним, СМИ писали, что Зеленский и Трамп могут встретиться на открытии Собора Парижской Богоматери в Париже. Зеленский проведет переговоры с Макроном, а также, вероятно, будет иметь еще серию двусторонних встреч с другими политиками. Не исключительно, что украинскому президенту удастся пообщаться с Дональдом Трампом, который также будет на событии, что станет их первой встречей после избрания Трампа.