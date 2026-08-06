В Сербии официально объявили о визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершит официальный визит в Белград. О предстоящей поездке сообщила канцелярия президента Сербии Александра Вучича, однако подробности программы пока не разглашаются.

Об этом сообщает сербская служба "Радио Свобода".

Что известно о визите Зеленского в Сербию?

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа посетит Белград с официальным визитом. На данный момент детали предстоящего визита не разглашаются. В то же время в Офисе президента Украины поездку пока официально не анонсировали.

Последний раз Владимир Зеленский и Александр Вучич встречались в середине июля во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве. Тогда сербский лидер заявил, что был единственным участником мероприятия, который не подписал совместную декларацию о продолжении политической, военной, финансовой, поддержки Украины в сфере безопасности, а также об усилении давления на Россию.

В документе Россию назвали государством-агрессором и призвали к немедленному прекращению войны и полному выводу российских войск с территории Украины. Несмотря на осуждение полномасштабного вторжения России, Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям Европейского Союза против Москвы.

Известно, что в мае президенты Украины и Сербии провели телефонный разговор, после которого Вучич заявил, что обе страны стремятся улучшить двусторонние отношения путем диалога.

К слову, визит Вучича в Киев в июле 2026 года стал его первой поездкой в украинскую столицу за более чем десять лет. Ранее он также посещал Украину для участия в саммите в Одессе. Предстоящий визит Владимира Зеленского в Белград станет очередным шагом в развитии украинско-сербского диалога.

Напомним, 28 июля Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и его командой, а также принял участие в церемонии памяти сенатора Линдси Грэма. По словам президента, главными темами переговоров стали укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности противоракетная защита, и стратегическое сотрудничество с США.