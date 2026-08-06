Про це пише сербська служба "Радіо Свобода".

Що відомо про візит Зеленського в Сербію?

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня відвідає Белград з офіційним візитом. Наразі деталі майбутнього візиту не розголошуються. Водночас в Офісі Президента України поїздку поки офіційно не анонсували.

Востаннє Володимир Зеленський і Александр Вучич зустрічалися в середині липня під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Києві. Тоді сербський лідер заявив, що був єдиним учасником заходу, який не підписав спільну декларацію про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України, а також посилення тиску на Росію.

У документі Росію назвали державою-агресором і закликали до негайного припинення війни та повного виведення російських військ з території України. Попри засудження повномасштабного вторгнення Росії, Сербія досі не приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Москви.

Відомо, що у травні президенти України та Сербії провели телефонну розмову, після якої Вучич заявив, що обидві країни прагнуть покращити двосторонні відносини шляхом діалогу.

До слова, візит Вучича до Києва в липні 2026 року став його першою поїздкою до української столиці за понад десять років. Раніше він також відвідував Україну для участі у саміті в Одесі. Майбутній візит Володимира Зеленського до Белграда стане черговим кроком у розвитку українсько-сербського діалогу.

Нагадаємо, 28 липня Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та його командою, а також взяв участь у церемонії вшанування пам'яті сенатора Ліндсі Грема. За словами президента, головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони України, зокрема антибалістичний захист, та стратегічна співпраця зі США.