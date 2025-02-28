Встреча с Трампом, сенаторами и подписание соглашения: что известно о визите Зеленского в США

Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в США. Его визит в страну-союзницу очень важен.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля будет иметь ряд важных встреч в США. Что известно об этом – читайте в тексте 24 Канала.

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С кем встретится президент

Визит начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.

После этого, примерно в 11:00 по Вашингтону или в 18:00 по Киеву, Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Встреча начнется в Овальном кабинете. Перед этим предусмотрены короткие заявления для СМИ.

Через два часа, то есть в 20:00 по Киеву, планируются заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

Однако между этим должно состояться подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом даст интервью телеведущему Брету Байеру для канала Fox News.

Затем президент Зеленский отправится в Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

Встреча с сенаторами

По информации издания CNN, сенатор от республиканцев Линдси Грэм хочет встретиться с Зеленским в Вашингтоне с участием сенаторов от двух партий: Республиканской и Демократической.

При этом сенатор от демократов Ричард Блюменталь также заявил, что хочет пообщаться с Зеленским и услышать его личное мнение о рамочном соглашении с США по редкоземельным ископаемым.

Он объяснил, что ему это "кажется мне вымогательством", поэтому он хочет знать, доволен ли Зеленский теми гарантиями безопасности, которые имеет.

Я хочу, чтобы моя встреча с Зеленским была двухпартийной, чтобы мои коллеги-республиканцы могли услышать от него о том, как безопасность Украины касается нашей и как требования этой администрации ставят под угрозу нашу безопасность,

– сказал Блюменталь.

Сенатор от демократов Питер Уэлч раскритиковал действия администрации Трампа в отношении Украины. На такую критику Велча отреагировал республиканец Грэм. Он считает, что демократы не должны даже говорить о Путине, потому что "они дали ему изнасиловать Украину".

Очевидно, мнения сенаторов относительно соглашения о полезных ископаемых разошлись.

Встреча с Трампом

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится на фоне того, что в последнее время заявления президента США были довольно резкими. В частности, он пытался давить на Зеленского и говорил о том. что он является "диктатором", которого поддерживает всего 4% населения.

Этим он вызвал большую общественную реакцию. Однако впоследствии Трамп изменил свое мнение и сказал, что "не может вспомнить", чтобы называл украинского президента так.

При этом Трамп наоборот выразил уважение к своему украинскому коллеге и отметил смелость украинцев.

Разговор лидеров будет касаться не только соглашения о полезных ископаемых.

Зеленский ранее отмечал, что хочет получить ответ на то, может ли Украина рассчитывать на поддержку со стороны США. Для украинского президента это является важнейшим вопросом.

Кроме этого, он также планирует поднять вопрос того, сможет ли Украина использовать замороженные российские активы для закупки оружия и планирует ли Трамп снять санкции с Москвы.

Подписание соглашения о полезных ископаемых

Во время визита Зеленского ожидается подписание рамочного соглашения о полезных ископаемых. Ожидается, церемония подписания с участием президентов обеих стран.

Документ от Украины будут подписывать вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко или министр иностранных дел Андрей Сибига.

Известно, что из соглашения убрали первоочередные варианты от США об их 100% владении инвестиционным фондом и сумму в 500 млрд. Управлять фондом Украина и Соединенные Штаты будут совместно.