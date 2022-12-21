Визит Зеленского в США: о чем Байден будет говорить с президентом Украины
Источник:Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в США. Для него это первый заграничный визит от 24 февраля.
21 декабря президент Владимир Зеленский отправился в США с официальным визитом. В скором времени он встретится с американским лидером Джо Байденом.
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О чем будут говорить в Вашингтоне
В Белом доме подчеркнули, что война могла закончиться хотя бы завтра, если бы Россия вывела свои войска из Украины.
В Вашингтоне подчеркнули, что Россия не намерена закончить войну. "Итак, мы не видим дипломатии, которая привела бы к прекращению войны на справедливых условиях, как ближайшую перспективу", – заявили в администрации президента США.
Там подчеркивают, что Джо Байден не собирается давить на Владимира Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Байден собирается работать с Конгрессом и нашими союзниками, чтобы поставить Украину в лучшую возможную позицию на поле боя, чтобы, когда придет время, они в лучшей позиции за столом переговоров,
– говорится в сообщении.
В Белом доме подчеркнули, что не будут давить на президента Украины. Вашингтон выражает свою солидарность и поддержку нашему государству.
В США пообещали мощную помощь
- В ходе своего визита в Вашингтон Владимир Зеленский также выступит на совместном заседании Конгресса.
- В Белом доме сообщили, что президент Байден объявит о значительном новом пакете помощи в области безопасности. Он направлен на то, чтобы помочь Украине оградиться от российской агрессии.
- США предоставит Украине 1,8 миллиарда долларов военной помощи в масштабном пакете, который впервые будет включать в себя ракетный комплекс Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.
- Напомним, что это будет первый визит Владимира Зеленского в США с начала полномасштабной войны России против Украины