Визит Зеленского в США: чем летел президент

В среду, 21 декабря, глава государства встретится с президентом США Джо Байденом. Последний пригласил Зеленского, потому что решил, что война переходит "в новую фазу".

Как известно, Зеленский впервые покинул Украину после начала полномасштабного вторжения. Вывозом президента занимались разные структуры США.

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Как отмечают, поездку президента обеспечивал американский военный самолет.

Обе страны начали принимать меры безопасности сразу после того, как неделю назад Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить Америку.

По информации издания, Зеленский сначала прибыл в Польшу поездом до Перемышль, недалеко от польско-украинской границы. А дальше вылетел из аэропорта Жешув, направляясь прямо в Вашингтон. Президента Украины видели с послом США в Украине Бриджит Бринк.

Как отмечают в Администрации Байдена, Зеленский планирует покинуть Вашингтон сразу после выступления перед Конгрессом на Капитолийском холме, поэтому визит будет длиться всего несколько часов.

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