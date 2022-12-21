Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку: новые фото и видео исторической встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с американским лидером Джозефом Байденом. Также он поблагодарил США за поддержку украинского народа.

В среду вечером, 21 декабря, около 19:00 по киевскому времени СМИ сообщили, что самолет с украинским президентом приземлился в США. Через несколько часов глава нашего государства встретился с президентом США и поблагодарил его за помощь.

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Что написал Зеленский о Байдене

Около 23:00 в телеграм-канале президента Украины появилось сообщение, в котором он отметил, что эта встреча лидеров обоих государств может стать очень важной.

Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов,

– отметил Зеленский.

Кроме того, он опубликовал фотографии, на которых, в частности, важно шагает с Джо Баденом, общается с ним, его женой и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Визит Зеленского в Вашингтон и встреча с Байденом: смотрите фото

Исторический визит Зеленского в США: смотрите видео

Первые заявления Байдена и Зеленского во время переговоров

В столицу США украинский лидер прибыл не с пустыми руками. С собой он взял символический подарок из самой горячей точки на линии фронта – то есть из Бахмута. Собственно, Зеленский взял украинский флаг и награду "Крест боевых заслуг" бойца, сейчас обороняющего город. По приезде он подарил эти атрибуты несокрушимости Джо Байдену, а тот сказал, что "это незаслуженно", однако он очень ценит такой жест.

Для украинского президента это "большая честь" – быть в Белом доме. Кроме того, Зеленский констатировал, что поддержка от США позволила Украине защититься от российского нападения. Известно, что Байден сказал, что "Россия использует зиму" как оружие, однако Украина и весь ее народ вдохновляют мир и продолжают бороться. В то же время он упомянул, что за несколько минут до визита Зеленского в США Вашингтон объявил о передаче ВСУ систем ПВО Patriot