У середу ввечері, 21 грудня, близько 19:00 за київським часом ЗМІ повідомили, що літак з українським президентом приземлився у США. Через декілька годин глава нашої держави зустрівся з президентом США та подякував йому за допомогу.

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Що написав Зеленський про Байдена

Близько 23:00 у телеграм-каналі президента України з'явилось повідомлення, у якому він зазначив, що ця зустріч лідерів обох держав може стати надзвичайно важливою.

Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів,

– зазначив Зеленський.

Окрім того, він опублікував світлини, на яких, зокрема, поважно крокує з Джо Баденом, спілкується з ним, його дружиною та держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Візит Зеленського у Вашингтон та зустріч з Байденом: дивіться фото

Історичний візит Зеленського у США: дивіться відео

Зверніть увагу! У столицю США український лідер прибув не з порожніми руками. Зі собою він взяв символічний подарунок з найгарячішої точки на лінії фронту – тобто з Бахмута. Власне, Зеленський взяв український прапор та нагороду "Хрест бойових заслуг" бійця, що зараз обороняє місто. По приїзді він подарував ці атрибути незламності Джо Байдену, а той сказав, що "це незаслужено", однак він надзвичайно цінує такий жест.

Перші заяви Байдена та Зеленського під час перемовин

Для українського президента це "велика честь" – бути в Білому домі. Окрім того, Зеленський констатував, що підтримка від США дозволила Україні захиститися від російського нападу. Натомість відомо, що Байден сказав, що "Росія використовує зиму" як зброю, однак Україна та весь її народ надихають світ та продовжують боротися. Водночас він згадав про те, що за декілька хвилин до візиту Зеленського до США Вашингтон оголосив про передачу ЗСУ систем ППО Patriot.