С самой горячей точки фронта: Зеленский вручит Байдену и Конгрессу символический подарок

Владимир Зеленский отправился в США, чтобы выступить перед Конгрессом. Президент везет с собой символический подарок, который уже вошел в историю.

Для американских друзей Зеленский везет украинский флаг с подписями воинов ВСУ. Защитники вручили его президенту во время его визита в Бахмут 20 декабря.

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Зеленский рассказал журналистам, что выразит благодарность Конгрессу США и Байдену от имени украинских воинов. Они благодарят Штаты за поддержку. В то же время Украине до сих пор нужно больше оружия.

Зеленский рассказал о флаге

СМИ заявили, что встреча Зеленского и Байдена состоится в 21:00 по киевскому времени . Позже украинский лидер обратится в Конгресс.

Украинский лидер во время обращения 20 декабря рассказал детали о символическом подарке. Его президент привез из Бахмута – самой горячей точки фронта.

Наши бойцы дали мне сегодня наше знамя и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получим для Украины необходимую поддержку,

– подчеркнул президент.

Новый день приближает Украину к победе.