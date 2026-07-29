Одно обстоятельство меняет все: почему визит Зеленского в США выгоден прежде всего Трампу

Визит украинской делегации в Вашингтон не привел к громким публичным решениям или прорывным заявлениям. Переговоры проходили за закрытыми дверями, а стороны ограничились словами о поддержке, сотрудничестве и дальнейших контактах.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала пояснил, что оценивать эту поездку исключительно по ее видимым результатам не стоит. По его словам, одно важное обстоятельство коренным образом меняет понимание того, кому на самом деле был нужен этот визит.

Визит был нужнее республиканцам

В США приближаются ноябрьские выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбираться вся Палата представителей и половина сенаторов, однако республиканцам сейчас сложно показать своим избирателям убедительные результаты. На данном этапе предвыборной кампании встреча с Владимиром Зеленским имела для них особое политическое значение.

Эта поездка была нужнее американцам, чем украинцам. Речь идет прежде всего о республиканцах,

– подчеркнул Пендзин.

Одной из главных проблем для администрации Дональда Трампа стала ситуация в Персидском заливе, где Соединенные Штаты все глубже втягиваются в противостояние, а Иран не демонстрирует готовности идти на уступки. Блокировка Ормузского пролива уже повлияла на стоимость топлива: бензин подорожал примерно на 30%, а цена галлона дизельного топлива превысила 5 долларов, что особенно ощутимо для американцев в преддверии выборов.

Небольшая победоносная война, о которой так мечтал Трамп, закончилась полным провалом. Американцы там очень сильно увязли,

– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Война в Украине не входит в пятерку главных приоритетов американских избирателей, однако остается важной темой, ведь в США в целом благосклонно относятся к Украине, сохраняя при этом историческое недоверие и определенный страх перед Россией.

Игнорировать такие настроения республиканцы не могли, особенно учитывая контакты Трампа с Владимиром Путиным, которые до сих пор вызывают вопросы в американском обществе. Администрации президента США нужно было продемонстрировать, что она старается поддерживать Украину, хотя о выделении средств речь не шла. Именно такую политическую картину и должен был создать визит Зеленского в Вашингтон.

Законопроект не обязывает Трампа действовать

Одним из результатов, который в Вашингтоне могут преподнести как поддержку Украины, станет продвижение законопроекта о санкциях. В первоначальной версии документа, подготовленной Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, речь шла о том, что 500%-ная пошлина будет введена в отношении стран, закупающих российские энергоносители, однако в окончательном варианте ставку снизили до 100%, а саму норму существенно изменили.

Этот законопроект не обязывает американского президента вводить санкции, а лишь предоставляет ему такие полномочия,

– пояснил Пендзин.

Дональд Трамп и раньше вводил таможенные ограничения против различных стран, не дожидаясь отдельного разрешения Конгресса, в частности когда речь шла о торговых мерах в отношении Европы. Поэтому наличие нового законодательного механизма не означает, что президент США обязательно им воспользуется.

Разве Трамп очень переживал из-за отсутствия полномочий, когда вводил таможенные ограничения против многих стран мира? Нет, совершенно нет,

– подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Сам документ, вероятно, будут продвигать громко и публично, ведь предварительно его поддержали 86 сенаторов. Впереди еще подача письменных поправок, окончательное голосование в Сенате и рассмотрение в Палате представителей, а августовские каникулы Конгресса отложат продолжение работы как минимум до сентября. Завершить процесс могут уже ближе к выборам, однако даже после принятия закон не будет автоматически вводить санкции, поскольку решение останется за Трампом.

Сотрудничество с США остается важным

Несмотря на сомнения относительно реальной силы санкционного законопроекта, Украине важно сохранять тесные отношения с Соединенными Штатами, ведь они еще долго будут оставаться большим партнером в закупках вооружения.

Америка остается и, безусловно, еще много лет будет большим партнером Украины в сфере закупок оружия,

– подчеркнул Пендзин.

Соединенные Штаты в настоящее время являются единственной страной, которая имеет избыток вооружения и готова его продавать, однако каждое такое решение зависит не только от возможностей производителей, но и от политической воли. В то же время обещания предоставить Украине лицензии на сборку ракет для Patriot или передать соответствующие технологии Европе следует воспринимать с осторожностью.

Это опять что-то вроде политических и предвыборных танцев с бубном,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Ракета для Patriot состоит из большого количества сложных компонентов, которые производят разные компании, поэтому даже получение лицензии на сборку не устранит зависимости от поставщиков отдельных деталей. Владимир Зеленский уже встречался как минимум с двумя такими компаниями, а представители Raytheon, в частности вице-президент компании, ранее приезжали в Киев.

Пендзин оценил визит Зеленского в Вашингтон: смотрите видео