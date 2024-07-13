СМИ узнали, куда отправится Зеленский после США

Владимир Зеленский присутствовал на саммите НАТО в Вашингтоне. СМИ удалось получить информацию, куда он поедет дальше.

По информации СМИ, ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский поедет в Великобританию. Там он должен выступить в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые собираются обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию.

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Поездка не подтверждена

Украинский президент встречался с Кейром Стармером во время саммита НАТО в Вашингтоне. Это будет первая возможность Зеленского встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет готова подтвердить постоянную поддержку Великобритании.

В то же время договоренности Стармера о поездках редко подтверждаются, но источник считает, что "90% уверенности", что Зеленский там будет.

Это должна быть конференция 18 июля. Она должна стать четвертой встречей Европейского политического сообщества, коллектива, основанного после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.