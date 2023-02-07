Пока ВСУ героически держат 3 направления: почему Зеленскому важно посетить саммит в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский только один раз с момента полномасштабного вторжения уезжал за пределы Украины. Это был визит в Вашингтон в декабре 2022, а теперь Зеленского ждут в Брюсселе на саммите лидеров ЕС и такой визит очень уместен именно сейчас.
Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, сейчас идет пауза между украинскими победами, а потому нужно заполнить её личными контактами на международном уровне, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки.
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ВСУ держат оборону
Александр Солонтай отметил, что украинское общество – свидетель определенной паузы между достижениями Украины на фронте. Она началась с момента освобождения Херсона и будет продолжаться до следующего контрнаступления.
В настоящее время Украина должна эффективно использовать, чтобы сохранить и увеличить международную поддержку. По словам Солонтая, это происходит посредством различных международных встреч, форумов и саммитов.
"В этот момент, когда наши воины героически держат 3 направления, по которым наступают россияне, укрепляют границы, укрепляют те направления, по которым они могут наступать и готовят то, о чем лучше скажут военные эксперты. В этот момент поддерживать высокий уровень ставок можно разными инструментами", – сказал Солонтай.
Международные встречи держат Украину в топе
Эксперт Института Политического Образования привел в пример встречи в формате "Рамштайн", личный визит президента в США, крупные международные форумы и саммиты по вопросам восстановления и восстановления, приезд в Украину известных людей, в частности, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.
Александр Солонтай поддерживает визит Зеленского за пределы Украины: смотрите видео
По мнению Александра Солонтая, это важно, потому что в мире происходит множество событий, отвлекающих внимание от Украины, а такие инструменты позволят держать Украину в топе мировой повестки дня.
"Визить первых лиц на очень известные площадки и меткие встречи с первыми лицами, которые приехали к нам или когда наше представитель приехал туда и это смогли увидеть тысячи людей – это очень серьезная и важная вещь, это выполнение основополагающей работы, одной из главных функций – зачем существует президент", – сказал Солонтай.
Зеленский может приехать в Брюссель:
- В СМИ просочилась информация, что Владимир Зеленский может совершить визит на саммит лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе 9 – 11 февраля.
- После того, как СМИ обнародовали эту информацию президент Европейского совета Шарль Мишель официально пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите Европейского Союза.
- Однако поездка может и не состояться из соображений безопасности.