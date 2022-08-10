Поступило 112 заявок: в МИД Украины рассказали, скольким россиянам открыли визы с 1 июля

В Украине с 1 июля было введено ограничение на въезд россиян. С тех пор граждане страны-агрессора вынуждены получать визы для легального пересечения границы и пребывания на нашей территории.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что по состоянию на 1 августа около 80 россиян подали заявки на получение визы, впрочем, ни один из них тогда еще ее не получил. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в эфире телемарафона единых новостей уточнил, сколько именно заявок подано по состоянию на 10 августа и есть ли какие-либо изменения относительно количества выданных разрешений, передает 24 канал.

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Актуальная ситуация с выдачей виз россиянам

Олег Николенко напомнил, что визовый режим с россией начал действовать с 1 июля. По его словам, на 10 августа российские посольства за рубежом получили 112 визовых ходатайств от граждан страны-агрессора. Представитель МИД уточнил, что говорится прежде всего о подаче таких заявок в Польше, Чехии, Румынии и Германии.

Дело в том, что Украина разорвала дипломатические отношения с россией. Следовательно, на территории страны-агрессора сейчас нет украинских дипломатических представительств, и соответственно, граждане россии, проживающие на территории страны-террориста, пока не имеют никакой возможности подаваться на украинские визы. Николенко объяснил, что это могут делать только россияне, проживающие за границей и имеющие там право на временное или постоянное проживание.

Соответственно сейчас эти ходатайства рассматриваются, осуществляется проверка, в частности, с привлечением компетентных органов Украины. По состоянию на сегодняшний день ни одной визы граждане россии не получили, то есть еще продолжается проверка, и только после этого можно говорить о дальнейшем прогрессе в рассмотрении визовых ходатайств,

– заявил чиновник.

Вместе с тем спикер МИД подчеркнул, что наличие визы не гарантирует права пересечения государственной границы Украины. Окончательное решение о пересечении границы принимаются представителями Государственной пограничной службы, и, конечно, у них есть критерии, по которым они оценивают тех или иных аппликантов.

По словам Николенко, у пограничников есть основания отказать человеку во въезде на территорию Украины. Одной из них может быть то, что она не может доказать цель своей поездки, или, например, к этому человеку есть также вопросы других компетентных украинских служб. Однако это решение по конкретному человеку, у которого есть виза, принимает ГНСУ при непосредственном пересечении им границы.

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