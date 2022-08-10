Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що станом на 1 серпня близько 80 росіян подали заявки на отримання візи, втім жоден з них тоді ще її не отримав. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в етері телемарафону єдиних новин уточнив, скільки саме заявок подано станом на 10 серпня й чи є якісь зміни стосовно кількості виданих дозволів, передає 24 канал.

Читайте також Вести перемовини з росією нереалістично – путін хоче захопити Україну, – Волкер

Актуальна ситуація з видачею віз росіянам

Олег Ніколенко нагадав, що візовий режим з росією почав діяти з 1 липня. За його словами, станом на 10 серпня російські посольства за кордоном отримали 112 візових клопотань від громадян країни-агресорки. Речник МЗС уточнив, що мовиться передусім про подачу таких заявок у Польщі, Чехії, Румунії та Німеччині.

Річ у тім, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією. Відтак, на території країни-агресорки нині немає українських дипломатичних представництв, й відповідно, громадяни росії, які мешкають на території країни-терористки, наразі не мають жодної можливості подаватися на українські візи. Ніколенко пояснив, що це можуть робити лише росіяни, які мешкають за кордоном і мають там право на тимчасове або постійне проживання.

Відповідно, зараз ці клопотання розглядаються, здійснюється перевірка, зокрема, із залученням компетентних органів України. Станом на сьогодні жодної візи громадяни росії не отримали, тобто ще триває перевірка, і лише після цього можна говорити про подальший прогрес у розгляді візових клопотань,

– заявив посадовець.

Разом з тим речник МЗС підкреслив, що наявність візи не гарантує права перетину державного кордону України. Остаточне рішення про перетин кордону ухвалюють представники Державної прикордонної служби, і, звичайно, у них є критерії, за якими вони оцінюють тих чи інших аплікантів.

За словами Ніколенка, прикордонники мають підстави відмовити людині у в'їзді на територію України. Однією з них може бути те, що вона неспроможна довести мету своєї поїздки, або ж, наприклад, до цієї людини є також запитання від інших компетентних українських служб. Проте це рішення щодо конкретної людини, у якої є віза, ухвалює ДПСУ під час безпосереднього перетину нею кордону.

Вас може зацікавити – Німеччина передала Україні нову потужну зброю: дивіться відео